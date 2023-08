»Fast Religion«: Schmidts Freude auf Fußball-Kult im Westen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf das kommende Auswärtsspiel dürfte sich Trainer Frank Schmidt vom Bundesliga-Neuling 1. FC Heidenheim besonders freuen. »Ich liebe Emotionen und eng gebaute Stadien, Bier- und Bratwurstgeruch«, sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. »Das findet man insbesondere im Westen Deutschlands, wo Fußball absoluter Kult und teilweise fast schon wie eine Religion ist.«

Die Heidenheimer treten zum Auftakt des 3. Spieltags am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei Vizemeister Borussia Dortmund an. Das Stadion des BVB ist das größte Deutschlands - und eines der stimmungsvollsten. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Partien gegen Wolfsburg (0:2) und Hoffenheim (2:3) nimmt der FCH den nächsten Anlauf, den oder gar die ersten Bundesliga-Punkte seiner Clubhistorie zu holen. Die Dortmunder sind nach dem 1:1 im Revierderby in Bochum am vergangenen Samstag allerdings ebenfalls gefordert.

