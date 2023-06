Aktuell Land

Fast erblindeter Stuttgart-21-Gegner Wagner ist tot

Der im Jahr 2010 bei einer Demonstration gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 schwer an den Augen verletzte Dietrich Wagner ist tot. Wie sein Anwalt am Freitag mitteilte, starb er am Mittwoch im Alter von 79 Jahren in Stuttgart. Dietrich Wagner war das Gesicht des Widerstands gegen das umstrittene Milliarden-Projekt. Der Ingenieur hatte bei einer Demonstration dagegen aus kurzer Entfernung den Strahl eines Wasserwerfers ins Gesicht bekommen und war seitdem fast blind.