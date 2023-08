Aktuell Land

Fast eine Viertelmillion Zuschauer bei Bregenzer Festspielen

Fast eine Viertelmillion Zuschauer haben in diesem Jahr die Bregenzer Festspiele am Bodensee besucht. Die 77. Festspielsaison endet an diesem Sonntag, rund 249.000 Besucherinnen und Besucher werden dann voraussichtlich dabei gewesen sein, wie die Festspiele am Freitag mitteilten.