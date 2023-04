Aktuell Land

Fast 3 Promille: Polizei hält E-Scooter-Fahrer an

Mit einem Atemalkoholwert von knapp 2,9 Promille hat die Polizei in Heilbronn einen 38-Jährigen auf seinem E-Scooter erwischt. Die Streife kontrollierte den Mann am Dienstagabend, weil er ohne Versicherungskennzeichen an seinem Roller unterwegs gewesen war. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.