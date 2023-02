Aktuell Land

Faschingsferien beginnen mit vielen Staus

Zum Beginn der Faschingsferien in Baden-Württemberg haben sich viele Autofahrer in Geduld üben müssen. Vor allem die Strecken in die Ski-Gebiete waren bereits am Samstagvormittag stark frequentiert. Der ADAC meldete mehr als ein Dutzend Staus auf den Autobahnen im Südwesten.