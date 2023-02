Aktuell Land

Fan-Ausschreitungen: KSC muss 52.200 Geldstrafe zahlen

Wegen mehrerer Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Fans muss Fußball-Zweitligist Karlsruher SC eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 52.200 Euro bezahlen. Das habe das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschieden, teilte der Verein am Freitag mit. Von der Summe könne der Tabellen-13. bis zu 8200 Euro für sicherheitstechnische Maßnahmen oder Maßnahmen in der Gewaltprävention verwenden.