Familiengeschenke: Mann will Einfuhrsteuern umgehen

Ein 21-Jähriger hat versucht, Waren im Wert von rund 3800 Euro aus der Schweiz nach Deutschland einzuführen, ohne die nötige Steuer zu bezahlen. Wie das Zollamt am Donnerstag mitteilte, kontrollierten ihn Beamte Mitte Januar in einem ICE bei Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) und befragten ihn nach mitgeführten oder geschenkten Waren.