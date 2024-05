Aktuell Land

Falschparker soll Mann mit Axt bedroht haben

Ein mutmaßlicher Falschparker soll an einer Schule in Güglingen (Kreis Heilbronn) einen Mann mit einer Axt bedroht haben. Der 56-Jährige habe den bislang unbekannten Mann darauf aufmerksam gemacht, dass er sein Auto auf einem Fluchtweg abgestellt habe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin habe der mutmaßliche Falschparker den Mann beleidigt und herumgeschrien. Er sei zu seinem Auto zurückgelaufen und habe einen Gegenstand herausgeholt, der wie eine Axt aussah, deren oberes Ende mit einer Lederhülle verdeckt war.