Falsche Polizisten kontrollieren Passanten in Ulm

Vier Junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren sollen sich in Ulm fälschlicherweise als Polizisten ausgegeben und Passanten kontrolliert haben. Deshalb bekamen sie nun Besuch von echten Beamten, mitunter auch von Spezialkräften. Das Quartett hätte zuvor mit echt anmutenden Uniformen und Polizeiausrüstung Passanten kontrolliert und Verkehrskontrollen durchgeführt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Ein 18-Jähriger wurde verdächtigt, im Besitz einer echten Schusswaffe zu sein. Deshalb waren bei den darauffolgenden Durchsuchungsmaßnahmen am Mittwoch auch Spezialkräfte hinzugezogen worden.