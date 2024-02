Aktuell Land

Falsche Pfleger stehlen Schmuck von 89-Jähriger

Zwei falsche Pflegekräfte haben einer 89-Jährigen in Schwaben Schmuck von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich eine Frau der Seniorin gegenüber am Freitag in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) als Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes ausgegeben. Die Frau habe die 89-Jährige mit mehreren Fragen abgelenkt, während ein weiterer Täter unerkannt in die Wohnung gekommen sei und den Schmuck aus dem Schlafzimmer gestohlen habe. Den Diebstahl bemerkte die 89-Jährige demnach erst mehrere Tage später. Nachbarn gaben der Polizei erste Hinweise zu dem männlichen Täter. Die Ermittler suchten nach weiteren Zeugen.