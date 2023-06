Aktuell Land

Fall von getötetem Kater geht vors Landgericht Heilbronn

Im Fall eines mit einer Schlagfalle getöteten Katers namens Emil ist die Staatsanwaltschaft Heilbronn in Berufung gegangen. Somit werde der Fall in Zukunft vor dem Landgericht Heilbronn neu verhandelt, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte.