Aktuell Land

Fake-Droge verkauft und Opfer erschossen?

Ein junger Mann, der bei einem vermeintlichen Drogendeal einen Käufer erschossen haben soll, ist am Frankfurter Flughafen verhaftet worden. Der 21-Jährige soll am 14. April 2022 versucht haben, dem 33 Jahre alten Getöteten ein Kilogramm Würfelzucker anzudrehen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte.