Fahrzeuge in Flammen - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Mehrere Fahrzeuge soll ein Unbekannter in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) in Brand gesteckt haben. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Montag wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Zunächst hatte in der Nacht ein Roller gebrannt. Etwas später standen vier Autos in Flammen. In einer nahe gelegenen Straße wurde der mutmaßliche Täter dann dabei beobachtet, wie er ein weiteres Fahrzeug in Brand setzen wollte. Ein Anwohner löschte das Feuer, noch bevor es auf das Auto übergriff. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Es entstand ein Schaden von etwa 65.000 Euro.