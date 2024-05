Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf dem Rücksitz lagen demnach Wunderkerzen und Bengalos für einen Geburtstag. Wie und was genau der Junge am Mittwoch angezündet hatte, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto auf dem Standstreifen bereits in Vollbrand.

Das Mutter-Sohn-Duo kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die A8 war während der Lösch- und Aufräumarbeiten mehrmals gesperrt.

Pressemitteilung