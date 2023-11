Aktuell Land

Fahrradunfall entpuppt sich als versuchtes Tötungsdelikt

Ein vermeintlicher Fahrradunfall in Stuttgart hat sich als versuchtes Tötungsdelikt entpuppt. Ein Mann soll dabei einen 19-Jährigen mit Schlägen und Stichen schwer verletzt haben. Der 29-Jährige wurde am Donnerstag festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.