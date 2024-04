Aktuell Land

Fahrradfahrerin stürzt auf Schotterweg: schwer verletzt

Nach einem Sturz in Essingen (Ostalbkreis) ist eine Fahrradfahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Sonntagnachmittag fuhr sie auf einem steilen Schotterweg abwärts und fiel hin, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ursache für den Sturz war zunächst unklar. Die 23-Jährige wurde von einer weiteren Person begleitet, die daraufhin den Notruf wählte, wie ein Sprecher der Polizei weiter sagte.