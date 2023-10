Aktuell Land

Fahrradfahrer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 51 Jahre alte Mann war am Dienstagabend in Mannheim unterwegs, als er nach Angaben der Polizei vom Mittwoch sowohl das Warnlicht an einem Bahnübergang als auch eine einfahrende Straßenbahn übersah. Der Fahrradfahrer wurde frontal von der Straßenbahn erfasst und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.