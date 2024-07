Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Radfahrer ist von einem Lkw erfasst worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 59 Jahre alte Lastwagenfahrer habe den Radfahrer beim Abbiegen aus einem Kreisverkehr in Ludwigsburg am vergangenen Donnerstag wohl übersehen, teilte die Polizei mit. Der 67 Jahre alte Radfahrer stürzte demnach und geriet unter den Lastwagen. Dabei sei er lebensgefährlich verletzt worden und am Freitag gestorben. Er trug den Angaben zufolge keinen Helm.