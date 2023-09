Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer in Stuttgart so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 21-jähriger Autofahrer am Freitagabend nach rechts auf ein Grundstück abbiegen und stieß dabei mit dem Fahrradfahrer zusammen, der wohl auf dem Gehweg fuhr. Der 53-Jährige erlag den Angaben zufolge am Samstagmorgen seinen Kopfverletzungen. (dpa)