Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstagabend in Mannheim nach einem Unfall mit einer Straßenbahn gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der genaue Ablauf des Unfalls noch unklar. Ein Sachverständiger soll nun den Hergang rekonstruieren.