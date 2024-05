Aktuell Land

Fahrprüfer bei Unfall während Führerscheinprüfung verletzt

Bei einem Unfall während einer Führerscheinprüfung ist ein Fahrprüfer in Schwaben verletzt worden. Ein 19-jähriger Prüfling war mit einem Fahrschulwagen am Mittwoch in einer Linkskurve der B16 bei Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) aus unklaren Gründen ins Schleudern geraten. Die 26-jährige Fahrlehrerin griff ans Lenkrad, konnte der Mitteilung der Polizei zufolge jedoch nicht mehr verhindern, dass das Auto in den Gegenverkehr geriet.