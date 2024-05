Aktuell Land

Fahrkarten-Kontrolleur geschlagen und mit Messer verletzt

Ein Fahrkartenprüfer ist an einer S-Bahnhaltestelle in Unadingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) geschlagen und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, sitzt ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger nach dem Vorfall am Freitag in Untersuchungshaft.