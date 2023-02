Aktuell Land

Fahrer von Unimog schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Unimog ist in Waldshut-Tiengen ein 75 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er war beim Rangieren am Donnerstag auf einem Gartengrundstück abgerutscht. Der Unimog überschlug sich mehrmals, bis er eingekeilt zwischen einer Gartenmauer und der Wand eines darunterliegenden Hauses zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde aus der Kabine geworfen. Der Schaden wurde auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.