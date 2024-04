Aktuell Land

Fahrer und Sozius von Kleinkraftrad schwer verletzt

Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer und sein 19 Jahre alter Sozius sind bei einem Zusammenstoß des Fahrzeugs mit einem Auto im Bodenseekreis schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber und ein Krankenwagen brachten die beiden Verletzten am Samstagnachmittag in Krankenhäuser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.