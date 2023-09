Aktuell Land

Fahrer stirbt nach Autounfall: Obduktion angeordnet

Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall mit einem weiteren Wagen im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg in einer Klinik gestorben. Als die Polizei den Unfall am Samstagmittag aufnahm, gab keiner der beiden Fahrer an, sich verletzt zu haben, wie es in einer Mitteilung von Montag hieß.