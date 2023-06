Aktuell Land

Fahrer kracht in Gegenverkehr: Drei Menschen schwer verletzt

Bei einem Verkehrunsfall am frühen Donnerstag auf einer Landstraße in Jettingen (Landkreis Böblingen) sind zwei Männer und eine Frau schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger war nach ersten Ermittlungen in Sekundenschlaf gefallen, hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, krachte in die Leitplanke und wurde von da in ein Auto im Gegenverkehr geschleudert. In dem Auto saßen eine 24-Jährige und ein 27-jähriger Fahrer, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.