Fahrer kracht auf der Gegenfahrbahn in Auto: Fünf Verletzte

Ein Autofahrer ist im Landkreis Schwäbisch Hall auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden verletzt - der mutmaßliche Unfallverursacher schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 35-Jährige kam nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht auf Sonntag wohl aufgrund von Alkoholeinfluss und Müdigkeit auf die Gegenspur. Die vier Insassen in dem anderen Auto, unter anderem zwei zehnjährige Kinder, wurden leicht verletzt.