Als die Beamten ihn aus der Kontrolle entließen, sei er telefonierend weitergefahren, weshalb er gleich nochmals angehalten worden sei. Nach der zweiten Kontrolle wendete der Mann, fuhr in entgegengesetzter Richtung an der Kontrollstelle vorbei und war wieder mit dem Handy beschäftigt. Da der Mann dreimal den gleichen Verkehrsverstoß begangen hat, erwarten ihn voraussichtlich ein erhöhtes Bußgeld und mehrere Punkte in Flensburg.

Pressemitteilung