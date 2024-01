Aktuell Land

Fahrer baut mit 2,16 Promille Unfall: 120.000 Euro Schaden

Ein betrunkener Fahrer hat bei einem Unfall mit seinem Lastwagen im Kreis Schwäbisch Hall einen Schaden von rund 120.000 Euro verursacht. Der 41-Jährige sei vermutlich wegen seines Alkoholpegels am Dienstag von einer Straße in Oberrot abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Anschließend prallte er demnach mit dem Sattelzug gegen eine Betonmauer und kam dann im Straßengraben zum Stehen. Verletzt wurde der 41-Jährige dabei nicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von rund 2,16 Promille.