Faeser verurteilt Gewalttat gegen AfD-Kandidaten in Mannheim

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Gewalttat gegen einen AfD-Kommunalwahlkandidaten in Mannheim scharf verurteilt. »Es gibt niemals eine Rechtfertigung für Gewalt«, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. »Dem Verletzten wünsche ich gute und vollständige Genesung und danke der Polizei für den schnellen Zugriff.«