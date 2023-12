Aktuell Land

Faeser: »Einen der bedeutendsten Demokraten« verloren

Mit dem Tod von Wolfgang Schäuble verliert Deutschland nach den Worten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) »einen der bedeutendsten Demokraten«. Schäuble sei »ein großer Staatsmann« gewesen, erklärte Faeser am Mittwoch. »Er verkörperte das demokratische Nachkriegsdeutschland wie wenige andere.« Als damaliger Bundesinnenminister sei er ein Architekt der Deutschen Einheit gewesen. »Sein Wort hatte großes Gewicht - als Minister, als Präsident des Deutschen Bundestages und auch in den vergangenen Jahren darüber hinaus. Er lebte und wirkte in Verantwortung für unser Land - bis zuletzt.«