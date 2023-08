Aktuell Land

Fachkräftemangel: Land als Bauherr hat unbesetzte Stellen

Das Land bekommt als Bauherr die Engpässe und den Fachkräftemangel in der Baubranche zu spüren. Der Ukraine-Krieg, steigende Energiekosten und Lieferengpässe auf dem Bau haben sich nach Angaben des Finanzministeriums im vergangenen Jahr ebenfalls auf die Ausgaben und Planungen des Landes als öffentlicher Bauherr ausgewirkt. Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) sprach am Dienstag in Stuttgart von steigenden Kosten bei eigenen Bauvorhaben und einer teils erfolglosen Suche nach Arbeitskräften. Auf manche Ausschreibungen für Bauleistungen habe es im vergangenen Jahr kein Angebot gegeben, Stellen seien unbesetzt geblieben.