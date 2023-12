Fabelwesen in der Messe: Knapp 50.000 Leute bei »Comic Con«

Eine Cosplayerin steht in ihrem Kostüm auf der Comicmesse »Comic Con Stuttgart« (CCON).

»Wir haben alles von Manga-Mädchen bis zu Stormtroopern«, sagte der Sprecher der Messe Stuttgart nach dem Auftakt der Veranstaltung. »Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Mühe sich die Leute geben mit ihren Kostümen.«

Die »Comic Con« zog am Samstag und Sonntag Zehntausende Gäste an. »Wir werden komplett überrannt«, sagte der Sprecher. Lange vor Hallenöffnung hätten Comicfans und Cosplayer am Samstag bereits Schlange gestanden. Allein im Vorverkauf seien 23.000 Karten verkauft worden.

Am Sonntagnachmittag ging der Messe-Sprecher von einer Gesamtbesucherzahl von rund 48.000 Besuchern aus - deutlich mehr als die 32.000 Gäste auf der Comic-Messe vergangenes Jahr. »Für uns ist das ein toller Erfolg.«

Neben Cosplay und Comics gab es dieses Jahr in der Landesmesse Stuttgart mehrere Premieren: die Star-Wars-Area »Galactic Cantina« etwa mit einem eigenen Erlebnisbereich oder ein spezieller Bereich »18+ Area« für Erwachsene, in dem man erotische Artprints kaufen konnte. Videospielfans konnten sich auf einer 500 Quadratmeter großen Fläche an 25 Spielstationen austoben. 500 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten ihre Produkte auf der Messe.

Auch Bekanntheiten aus Film und Fernsehen gingen bei der Comicmesse auf Tuchfühlung mit den Fans, gaben Autogramme, posierten für Fotos - etwa Christopher Lambert, Hauptdarsteller des 80er-Jahre-Kultstreifens »Highlander«. Für die Harry-Potter-Fans wurden James und Oliver Phelps engagiert - sie spielten die rothaarigen Zwillinge Fred und George Weasley in den Filmen. Und auch der slowakische Schauspieler Vladimir Furdik wurde in Stuttgart erwartet - der Nachtkönig aus der Fantasy-Serie »Game of Thrones«.

