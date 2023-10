Fünf Verletzte bei Unfall auf regennasser Fahrbahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall östlich von Stuttgart leicht verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen berichetete, hatte ein Auto am Sonntagabend auf der regennassen B29 zwischen Weinstadt und Remshalden (Rems-Murr-Kreis) wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug gestreift, das in derselben Richtung unterwegs war. Das zweite Auto war demnach durch den Zusammenstoß auf ein Drittes aufgefahren. Der Sprecherin zufolge entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von insgesamt etwa 58.000 Euro.