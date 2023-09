Aktuell Land

Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall bei Bönnigheim (Landkreis Ludwigsburg) sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Ein 30 Jahre alte Autofahrerin wollte von einer Landstraße links abbiegen, als ihr eine 21-Jährige mit ihrem Wagen hinten auffuhr, wie die Polizei in Ludwigsburg am Abend mitteilte. Das Auto der 30-Jährigen wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wagen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf fast 60.000 Euro.