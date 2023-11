Aktuell Land

Fünf Polizisten bei Einsatz verletzt

Ein Mann hat bei einem Polizeieinsatz in Glatten (Landkreis Freudenstadt) fünf Beamte verletzt. Zwei von ihnen sind derzeit dienstunfähig. Der 27-Jährige habe sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei am Dienstag mit einem Stuhl auf einen anderen Menschen losgegangen. Daraufhin rief jemand die Polizei zu Hilfe. Die Beamten wollten den 27-Jährigen auf einen Transportstuhl des Rettungsdienstes setzen. Dabei spuckte er jedoch den Angaben nach um sich und trat eine Polizistin. Beim Versuch, den Mann unter Kontrolle zu bekommen, wurden fünf Polizisten verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen schließlich in ein Krankenhaus.