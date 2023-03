Aktuell Land

Fünf Kinder durch Silvesterböller verletzt

Fünf Kinder sind durch die Explosion eines Silvesterböllers am Bahnhof in Kandern (Kreis Lörrach) verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, hatte ein 12-Jähriger den Böller am Donnerstag in der Hand, als eine Gleichaltrige ihn zündete. Durch die Explosion wurden drei weitere in einer Gruppe aus fünf Kindern verletzt.