Fünf Angreifer schlagen zwei Männer und flüchten

Fünf Täter sollen vor einem Restaurant in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) zwei Männer verprügelt und verletzt haben. Die Verdächtigen hätten am Samstagmittag einen 19- und einen 37-Jährigen abgepasst und plötzlich auf sie eingeschlagen, wohl auch mit einem Metallaschenbecher, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die zwei Verletzten kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Das jüngere Opfer erlitt einen Nasenbruch und eine aufgeplatzte Lippe, das ältere Opfer mehrere Prellungen.