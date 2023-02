Aktuell Land

Extremsportlerin Saul läuft 48 Stunden in Feuerwehrmontur

Zwei Tage lang hat Extremsportlerin Steffi Saul in Feuerwehrmontur mehr als 118 Kilometer auf einem Laufband zurückgelegt. Mit der Aktion in einem Feuerwehrmuseum in Winnenden sammelte die 40-Jährige Spenden für einen Kinder- & Jugendhospizdienst. "Mir geht es erstaunlich gut und da bin ich auch ganz froh drum", sagte sie nach ihrem 48 Stunden langen Lauf dem Radiosender SWR1 am Sonntag. Bis zum finalen Zieleinlauf sei es doch ein Kampf gewesen. Unterstützer und Besucher hätten sie motiviert, so dass sie kaum ans Aufgeben gedacht hätte.