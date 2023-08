Aktuell Land

Exportwirtschaft im Südwesten schwächelt

Im Gegensatz zur deutschlandweiten Entwicklung haben die Exporteure im Südwesten in der ersten Jahreshälfte weniger Geschäfte gemacht. Von Januar bis Juni exportierte die Wirtschaft in Baden-Württemberg Waren im Wert von 127,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mitteilte. Das waren 1,6 Milliarden oder 1,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Es handele sich um die erste Exportminderung seit dem dritten Quartal 2020. Damals hatte der Handel stark unter den Auswirkungen der Corona-Krise gelitten.