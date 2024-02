Aktuell Land

Explosionsschutz-Spezialist Stahl steigert Umsatz

Das Explosionsschutz-Unternehmen R. Stahl hat 2023 von guten Geschäften profitiert. Der Umsatz legte vorläufigen Zahlen zufolge um 20,5 Prozent auf 330,6 Millionen Euro zu, wie das Technologieunternehmen in Waldenburg (Hohenlohekreis) am Donnerstag mitteilte. Im zweiten Halbjahr habe es weniger Aufträge gegeben, was auf die allgemeine Abschwächung der Konjunktur und eine rückläufige Nachfrage aus der deutschen Chemiebranche zurückzuführen gewesen sei. Seit Anfang des Jahres habe sich der Auftragseingang erfreulich wiederbelebt. Angaben zum Gewinn unter dem Strich wurden nicht gemacht.