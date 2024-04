Aktuell Land

Explosionsschutz-Spezialist Stahl startet gut ins Jahr

Die Geschäfte des Explosionsschutz-Unternehmens Stahl haben im ersten Quartal wieder angezogen. Von Januar bis März legten die Erlöse nach vorläufigen Zahlen um 8,5 Prozent auf 84,7 Millionen Euro zu, wie der börsennotierte Mittelständler am Mittwoch in Waldenburg (Hohenlohekreis) mitteilte. Der Auftragseingang habe sich mit 92,3 Millionen Euro deutlich zum Vorquartal erholt und habe nur leicht unter dem Vorjahreswert von 96,7 Millionen Euro gelegen. Im laufenden Jahr werde man noch einmal stark in die Optimierung der Prozesse, insbesondere im Finanz- und IT-Bereich, investieren und so die Grundlage für weitere Kosteneinsparungen in den kommenden Jahren legen.