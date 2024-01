Aktuell Land

Explosion in Stuttgart: Unfall mit Gaskartusche vermutet

Eine Explosion in einem Mehrfamilienhauses in Stuttgart an Silvester geht den Ermittlungen zufolge mutmaßlich auf den unsachgemäßen Gebrauch einer Gaskartusche zurück. Diese sei in etwa so groß wie eine Haarspraydose gewesen und habe für den Gasherd genutzt werden sollen, erläuterte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Es sei nach derzeitigem Stand von einem Unfall auszugehen.