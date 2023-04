Aktuell Land

Experten: Oberrheinregion muss mehr für Luftqualität tun

Die Oberrheinregion muss nach Auffassung von Experten noch mehr für ihre Luftqualität tun. Grundsätzlich habe es im Drei-Länder-Gebiet von Deutschland, Frankreich und der Schweiz zwar Verbesserungen gegeben, sagte der Präsident der baden-württembergischen Landesanstalt für Umwelt, Ulrich Maurer, am Mittwoch bei einem Treffen in Straßburg. Es seien aber neue Anforderungen für die Luftqualität von der EU zu erwarten. »Da werden wir Schwierigkeiten haben, beispielsweise Feinstaubwerte einhalten zu können.« Die Partner wollten sich an europäische Maßstäbe halten, auch das Nicht-EU-Land Schweiz.