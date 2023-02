Aktuell Land

Ex-Verfassungsrichter: Russen nicht die Hoffnung nehmen

Der frühere Verfassungsrichter Paul Kirchhof wirbt für einen differenzierten Blick auf die Menschen in Russland. »Das russische Staatsvolk ist europäischer Nachbar. Diese Menschen sind so in Not, wie wir es wären, wenn wir Kriegspartei wären«, sagte Kirchhof der »Rhein-Neckar-Zeitung« (Montag). »Ihnen dürfen wir die Hoffnung auf die Zeit nach dem Krieg nicht nehmen.«