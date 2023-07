Aktuell Land

Ex-Stuttgarter Tiago Tomás wechselt nach Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den portugiesischen Angreifer Tiago Tomás verpflichtet. Der Club teilte am Mittwoch mit, dass der 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 bei den Niedersachsen unterschrieben hat. Tomás kommt von Sporting Lissabon. Zuletzt war er an den VfB Stuttgart verliehen, mit dem er in der Relegation gegen den Hamburger SV den Ligaverbleib schaffte.