Aktuell Land

Ex-Soldat hatte Zündvorrichtungen in Haus angebracht

Nach dem Großeinsatz an einem Hauses in Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat die Polizei neben Schusswaffen, Munition und Sprengstoff auch Zündvorrichtungen entdeckt. Diese waren am Boden und an Türrahmen angebracht, um Benzin bei Betreten durch Unbefugte zu entzünden. Sie seien allerdings nicht scharf geschaltet gewesen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der 62-Jährige, gegen den sich der Einsatz gerichtet hat, hatte etwa 80 Liter Benzin im Haus verschüttet. Längere Aufenthalte im Haus waren somit nur mit Atemmasken möglich. Die Feuerwehr stellte die Lüftung der Wohnung sicher.