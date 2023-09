Aktuell Land

Ex-Regierungssprecher Dahl: »Falschmeldungen für mich Pest«

Der Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung und frühere Regierungssprecher des damaligen CDU-Ministerpräsidenten Günther Oettinger, Christoph Dahl, kann sich eine Rückkehr in sein altes Amt vorstellen. »Ja, wenn das Angebot da ist«, sagte der 70-Jährige der »Pforzheimer Zeitung« (Mittwoch). Auch wenn alles schwieriger geworden sei durch soziale Netzwerke. »Falschmeldungen in Online-Medien und die Verbreitung in sozialen Netzwerken waren und sind für mich eine Pest.«