Ex-Profi Diekmeier wird Co-Trainer in Sandhausen

Der frühere Kapitän Dennis Diekmeier arbeitet beim SV Sandhausen künftig als Co-Trainer. Der 34-Jährige gehöre zum Team des neuen Cheftrainers Sreto Ristic, teilte der Fußball-Drittligist am Dienstag mit. Der ehemalige rechte Verteidiger sei ein Spieler gewesen, »der von Beginn an die DNA des SV Sandhausen vorgelebt hat. An ihm kann sich noch heute jeder Spieler ein Beispiel nehmen. Genau diese Mentalität soll er jetzt als Trainer einbringen«, sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier.

Diekmeier spielte seit 2019 in Sandhausen und beendet nach der zurückliegenden Saison seine Karriere. »Dieser Verein ist mir in den vergangenen Jahren unfassbar ans Herz gewachsen. Deshalb freue ich mich riesig, dass es mit dem Amt als Co-Trainer klappt«, erklärte der frühere Profi des Hamburger SV.

