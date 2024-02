Aktuell Land

Ex-Profi Caligiuri wechselt zum FC 08 Villingen

Der langjährige Bundesliga-Profi Daniel Caligiuri spielt künftig in der Fußball-Oberliga für den FC 08 Villingen. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Schon seit einiger Zeit hielt sich der 36-Jährige in Villingen fit und trainierte mit der Mannschaft mit. Insgesamt bestritt Caligiuri 372 Bundesliga-Partien und gewann 2015 mit dem VfL Wolfsburg den DFB-Pokal.